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Influencer que limpa túmulos em cemitérios viraliza e surpreende nas redes

Influenciadora norte-americana Clean Girl joga água, leva produtos de limpeza e dá uma nova cara aos túmulos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2024 às 13:47

Influenciadora norte-americana Clean Girl grava vídeos limpando túmulos em cemitérios
Influenciadora norte-americana Clean Girl grava vídeos limpando túmulos em cemitérios Crédito: Reprodução/Instagram/@_the_clean_girl
A influenciadora norte-americana Clean Girl viralizou nas redes sociais ao limpar túmulos em cemitérios.
A influenciadora limpa túmulos que estão abandonados. Nas imagens, é possível ver momentos em que ela tira arbustos que "invadiram" o local, assim como a poeira, terra acumulada, a oxidação do granito, entre outros problemas. Ela joga água, leva produtos de limpeza e dá uma nova cara ao local.
Em um post, uma mulher agradeceu pela influenciadora limpar o túmulo dos pais dela. No comentário, a mulher afirma que o casal morreu de câncer. "Estes são os meus pais. Muito obrigado por fazer isso. Ambos morreram de câncer", escreveu ela.
Além dos cemitérios, ela também limpa objetos encontrados nas ruas. A influenciadora limpa estátuas e até banheiros químicos. Tudo isso usando um short, blusa e um tênis.
Em seu site oficial, a influenciadora afirmou que é faxineira profissional há mais de uma década. Ela gosta de testar todos os produtos de limpeza existentes no mercado. Mas o maior sonho é vender um produto de maior eficácia para as pessoas. Ela contou que está trabalhando para fabricar esse item "inovador e lançá-lo ao mundo".
Números nas redes sociais: Clean acumula mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram. No TikTok, ela está próxima de bater 1 milhão de seguidores.

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