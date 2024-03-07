Influencer que limpa túmulos em cemitérios viraliza e surpreende nas redes

Influenciadora norte-americana Clean Girl grava vídeos limpando túmulos em cemitérios Crédito: Reprodução/Instagram/@_the_clean_girl

A influenciadora norte-americana Clean Girl viralizou nas redes sociais ao limpar túmulos em cemitérios.

A influenciadora limpa túmulos que estão abandonados. Nas imagens, é possível ver momentos em que ela tira arbustos que "invadiram" o local, assim como a poeira, terra acumulada, a oxidação do granito, entre outros problemas. Ela joga água, leva produtos de limpeza e dá uma nova cara ao local.

Em um post, uma mulher agradeceu pela influenciadora limpar o túmulo dos pais dela. No comentário, a mulher afirma que o casal morreu de câncer. "Estes são os meus pais. Muito obrigado por fazer isso. Ambos morreram de câncer", escreveu ela.

Além dos cemitérios, ela também limpa objetos encontrados nas ruas. A influenciadora limpa estátuas e até banheiros químicos. Tudo isso usando um short, blusa e um tênis.

Em seu site oficial, a influenciadora afirmou que é faxineira profissional há mais de uma década. Ela gosta de testar todos os produtos de limpeza existentes no mercado. Mas o maior sonho é vender um produto de maior eficácia para as pessoas. Ela contou que está trabalhando para fabricar esse item "inovador e lançá-lo ao mundo".