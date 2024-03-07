Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

SBT anuncia novidades na programação e volta de Regina Volpato

Uma das novidades é o "Chega Mais", programa matinal com conteúdos como relacionamento e gastronomia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2024 às 13:21

SBT anuncia novidades na programação e volta de Regina Volpato
Regina Volpato está de volta ao SBT Crédito: Reprodução/Instagram/@regina_volpato
O SBT está anunciando, nesta quinta-feira (7), as novidades na programação da emissora. A grade vai contar com programas novos nos próximos meses.
"Chega Mais". O programa matinal vai contar com a apresentação de Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, que retorna para a emissora. Durante a coletiva de imprensa, ela celebrou essa volta: "Quero agradecer por terem me deixado voltar. Era um desejo de voltar por vários motivos. Fico feliz com esse momento", disse. Um dos papéis da apresentadora na atração é falar sobre relacionamento e também gastronomia.
Carlos Aleixo assina a direção do programa. Segundo ele, a programação será voltada para jornalismo e entretenimento. "O objetivo é trazer esse clima mais leve, com informação, diversão e prestação de serviço".
"É Tudo Nosso". O programa estreia em 15 de março, e vai compor a grade noturna da programação, a partir das 23h nas sextas-feiras. A atração conta com Benjamin Back, Victor Sarro, Mano e Helen Ganzarolli. Segundo os apresentadores, não se trata de uma produção de humor, mas com detalhes engraçados. Ele também contará com uma plateia formada por 200 pessoas e uma banda fixa.
Tiago Galassi assina a direção do "É Tudo Nosso". Ele antecipa: "O programa surgiu de um pedido da casa para fazer um programa que é a cara do SBT. É um programa que mistura muita coisa, como um caos organizado. Temos certeza que o público vai gostar demais". Ainda segundo ele, o programa não quer fazer um humor tóxico.
O "É Tudo Nosso" também vai contar com participações de cantores. Na prévia exibida durante a coletiva, foram mostrado trechos do programa com nomes como MC Daniel e Felipe Araújo.

Veja Também

Globo renova contrato com Endemol e vai produzir Big Brother Brasil até 2028

Virginia Fonseca fará reality show sobre sua gravidez em programa no SBT

Igreja de André Valadão compra antiga sede de A Fazenda, da Record, por R$ 6,5 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SBT Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados