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Influencer Lucas Rangel pede o namorado em casamento

Imagens do momento viralizaram nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 08:20

Lucas Rangel pede Lucas Bley em casamento
Lucas Rangel pede Lucas Bley em casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@lucasranngel/@lucasbley
Lucas Rangel pegou de surpresa seus seguidores ao anunciar que ele e Lucas Bley, seu namorado desde 2020, estão prestes a dar o próximo passo em seu relacionamento: o casamento. O youtuber fez o pedido após presentear o amado com um buquê de rosas nesta segunda-feira (27) e compartilhou a notícia do "sim" nas redes sociais.
Com três anos de namoro a serem completados em dezembro, o influenciador utilizou seu Instagram para compartilhar uma sequência de fotos desse momento. Na legenda, expressou sua alegria: "Ele disse sim, vamos nos casar! Deus nos abençoe muito nessa nova fase. É o começo da família Rangel Bley! Te amo, te amo e te amo."
Amigos e familiares não pouparam os votos de felicidade ao casal. A cantora Lexa deixou seus parabéns: "Ahhh, eu amo vocês! PARABÉNS! Sejam felizes." Ana Castela brincou de forma descontraída: "Amém."
O pedido de casamento ocorreu no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. O ex-estudante de medicina foi recebido em uma suíte luxuosa, adornada com balões de coração vermelhos, ao som da música "Quando Você Passa", da dupla Sandy e Junior.

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