Influencer Lucas Rangel pede o namorado em casamento

Lucas Rangel pede Lucas Bley em casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@lucasranngel/@lucasbley

Lucas Rangel pegou de surpresa seus seguidores ao anunciar que ele e Lucas Bley, seu namorado desde 2020, estão prestes a dar o próximo passo em seu relacionamento: o casamento. O youtuber fez o pedido após presentear o amado com um buquê de rosas nesta segunda-feira (27) e compartilhou a notícia do "sim" nas redes sociais.

Com três anos de namoro a serem completados em dezembro, o influenciador utilizou seu Instagram para compartilhar uma sequência de fotos desse momento. Na legenda, expressou sua alegria: "Ele disse sim, vamos nos casar! Deus nos abençoe muito nessa nova fase. É o começo da família Rangel Bley! Te amo, te amo e te amo."

Amigos e familiares não pouparam os votos de felicidade ao casal. A cantora Lexa deixou seus parabéns: "Ahhh, eu amo vocês! PARABÉNS! Sejam felizes." Ana Castela brincou de forma descontraída: "Amém."