Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Influencer diz que homens não devem sair com mulheres que viram filme da Barbie
Polêmica

Influencer diz que homens não devem sair com mulheres que viram filme da Barbie

Thiago Schutz debocha de lançamento da produção nos cinemas e recebe críticas nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 10:45

Thiago Schutz, influencer Calvo do Campari diz que homens não devem sair com mulheres que viram filme da Barbie
Thiago Schutz, influencer Calvo do Campari diz que homens não devem sair com mulheres que viram filme da Barbie Crédito: Reprodução/Instagram/@manualredpill
O influencer Thiago Schutz está no centro de uma nova polêmica após uma declaração sobre o filme "Barbie". Em um vídeo publicado em suas redes, o youtuber admite que não assistiu ao filme de Greta Gerwig e, ainda assim, orienta seus seguidores a não saírem com mulheres que tenham assistido ao longa-metragem que conta a história da icônica boneca da Mattel.
"Muita gente me perguntando para falar do filme da 'Barbie'. Não assisti ao filme e nem vou. Não vou perder 2 horas do meu dia para ver", disse Schultz. "O que eu faria se fosse você? Se eu não estivesse namorando, eu perguntaria para a mulher que estivesse saindo se ela assistiu o filme da 'Barbie'; se ela falasse que 'sim' de forma empolgada, não sairia mais com ela."
A declaração do influencer logo gerou diversas reações debochadas e críticas nas redes sociais. A atriz Giovana Fagundes foi uma das influencers que se manifestou, fazendo um vídeo em tom de deboche sobre a atitude do rapaz. "Como divulgar um filme? Ponha um Red Pill dizendo, 'a mulher chegou para mim e falou: 'hey, já assistiu Barbie?', e eu falei: 'para com isso, cê tá tentando me moldar", ironizou ela. Anteriormente, Schultz foi denunciado por supostas ameaças à atriz Lívia La Gatto.
Em contato com HZ, a assessoria do Grupo Campari enviou nota esclarecendo que Thiago Schutz "não tem, e nunca teve, nenhum tipo de relação, vínculo ou contato com a marca".
Retiramos da matéria - pertencente à agência FolhaPress - qualquer citação à marca de bebida. Abaixo, segue nota do grupo na íntegra.  
"O Grupo Campari, em razão dos acontecimentos envolvendo o nome da companhia, informa que não tem, e nunca teve, nenhum tipo de relação, vínculo ou contato com Thiago Schutz. Campari se solidariza com todas as mulheres impactadas com os acontecidos, e declara que rechaça veementemente qualquer tipo de atitude de preconceito ou violência."

Veja Também

Sinéad O'Connor pediu que filhos falassem com contador depois de sua morte

Nicki Minaj e Snoop Dog serão novos personagens do jogo Call of Duty:Warzone

Emmy adia cerimônia de premiação por causa da greve em Hollywood

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados