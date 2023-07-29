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Proteção das finanças

Sinéad O'Connor pediu que filhos falassem com contador depois de sua morte

Cantora se preocupava com a exploração de seu nome pelas gravadoras e queria que herdeiros cuidassem do seu legado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 10:30

Sinead O'Connor em show no Masstival music festival, em 2007no Istambul
Sinead O'Connor em show no Masstival music festival, em 2007no Istambul Crédito: Reuters/Folhapress
Sinéad O'Connor instruiu os filhos a contatar um contador caso a encontrassem morta, antes de chamarem a emergência. A artista, que morreu na última quarta-feira (26), contou essa história em uma entrevista para a revista People, em 2021.
Segundo a cantora, o plano era parte de seu esforço para conscientizar os filhos da importância de se proteger sua música e as finanças.
"Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos", disse O'Connor na época. "Tupac lançou muito mais álbuns desde que morreu do que jamais fez vivo, então é meio nojento o que as gravadoras fazem."
Ainda segundo a cantora, o pedido feito aos quatro filhos incluía também as produtoras responsáveis por sua música. "Desde pequeno instruí meus filhos: se sua mãe cair morta amanhã, antes de ligar para a emergência, ligue para meu contador e certifique-se de que as gravadoras não comecem a divulgar meus discos. Também não os diga onde está o dinheiro."
Sinéad O'Connor morreu aos 56 anos, sem uma causa de morte divulgada ao público. Mãe de quatro filhos, ela perdeu o de 17 anos, Shane, no ano passado. Seu corpo passará por uma autópsia.

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