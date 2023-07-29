Sinéad O'Connor pediu que filhos falassem com contador depois de sua morte

Sinead O'Connor em show no Masstival music festival, em 2007no Istambul Crédito: Reuters/Folhapress

Sinéad O'Connor instruiu os filhos a contatar um contador caso a encontrassem morta, antes de chamarem a emergência. A artista, que morreu na última quarta-feira (26), contou essa história em uma entrevista para a revista People, em 2021.

Segundo a cantora, o plano era parte de seu esforço para conscientizar os filhos da importância de se proteger sua música e as finanças.

"Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos", disse O'Connor na época. "Tupac lançou muito mais álbuns desde que morreu do que jamais fez vivo, então é meio nojento o que as gravadoras fazem."

Ainda segundo a cantora, o pedido feito aos quatro filhos incluía também as produtoras responsáveis por sua música. "Desde pequeno instruí meus filhos: se sua mãe cair morta amanhã, antes de ligar para a emergência, ligue para meu contador e certifique-se de que as gravadoras não comecem a divulgar meus discos. Também não os diga onde está o dinheiro."