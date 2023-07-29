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Fiuk diz que andou de ônibus pela primeira vez aos 32 anos e causa alvoroço em rede social

O cantor e ator, que está no Nordeste, brincou: ‘Sextou no busão’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 10:08

Fiuk compartilha clique dentro do
Fiuk compartilha clique dentro do "busão" Crédito: Reprodução/Instagram/@fiuk
Fiuk publicou nesta sexta-feira, 28, fotos dentro de um ônibus e brincou com os seguidores do Instagram: "'Sextou no busão', qual a próxima parada?".
Nos comentários da postagem, o ator, cantor e semifinalista do BBB 21 disse que andou no coletivo pela primeira vez aos 32 anos e acabou causando o maior alvoroço na rede social.
"Cara de quem nunca andou em um busão", falou um seguidor. Te encontro em qual ponto?", brincou outro. "Você de onibus? Pensei que artista não tirava foto nessas condições", disse mais um. "Aí sim, você é demais! Aquela sexta diferente", comentou uma seguidora.
A assessoria de imprensa de Fiuk informou que o veículo não era de transporte público e sim de embarque, no aeroporto. Ele e a equipe estão no Nordeste, fazendo uma viagem a trabalho.

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