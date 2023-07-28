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Conheça Mc Sil Sil, a "Barbie Gorda" fenômeno do Tik Tok

Funkeira do Rio de Janeiro começou a fazer vídeos para as redes sociais após ficar desempregada e já acumula 8,7 milhões de seguidores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 12:14

Mc Sil Sil está fazendo sucessso no TikTok
Mc Sil Sil está fazendo sucessso no TikTok Crédito: Instagram@mcsilsiloficial
"Sou a Barbie gorda, gosto de comer salsichão com pimentinha". Essa é a versão de "Barbie World", de Mc Sil Sil, funkeira de Cabo Frio que vem fazendo sucesso nas redes sociais. Só no Tik Tok, ela acumula 8,7 milhões de seguidores, além de mais 580 mil no Instagram.
Além do hit, a Mc também diverte os seguidores com cenas de comédia em que interpreta situações trágicas do dia a dia. O vídeo "Quando a bença do meu marido inventa de cozinhar" alcançou 3,8 milhões de visualizações e mostra o amado bagunçando toda a cozinha para fazer um café da manhã. Ele e os filhos também costumam aparecer nos vídeos.
@mcsilsiloficial

Ces tem uma bença bagunceira assim meninas? 😂😂🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️

♬ som original - @mcsilsiloficial
Natural de Ibirapitanga, na Bahia, Mc Sil Sil é Silvana Santos de Oliveira. A carreira na internet começou após ela ter perdido um emprego. Sem renda fixa para sustentar os filhos e pagar o aluguel, ela se reinventou criando paródias de sucessos do funk e do arrocha.
Os vídeos foram bem recebidos pelos internautas e levaram Mc Sil Sil ao João Kleber Show, da Rede TV. A partir de então, a popularidade da influenciadora aumentou significativamente e ela foi convidada ao Programa do Ratinho e ao Programa Silvio Santos, no SBT. Hoje, Mc Sil Sil faz conteúdos de publicidade e surfa na "onda rosa" de Barbie, do seu jeito autêntico.

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