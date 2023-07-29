Emmy adia cerimônia de premiação por causa da greve em Hollywood

Estatueta do Emmy 2018 Crédito: Shutterstock

A edição de 2023 do Emmy Awards, o maior prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão, foi adiado por causa da greve - ainda em andamento - de atores e roteiristas de Hollywood. O evento estava marcado para 18 de setembro. Segundo os organizadores, a nova data para a premiação ainda não foi confirmada. Ele decidiram esperar por um acordo com os estúdios.

A paralisação, liderada pelo sindicato dos atores, o SAG-AFTRA, já está na sua segunda semana. Membros da categoria não podem trabalhar ou fazer publicidade, o que os impede de aparecer em premiações.

Em 20 anos de Emmy, esta é a primeira vez que o evento é adiado por causa de uma greve. A última vez que isso aconteceu foi em resposta aos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001. A votação nos prêmios está marcada para as próximas semanas, mas ainda não se sabe se esses prêmios serão realmente entregues.

JANEIRO

Uma nova data para a cerimônia de premiação ainda não foi informada, mas a revista Variety informou que a organização considera realizar a cerimônia em janeiro do ano que vem, quando ocorre a temporada de premiações. Tudo depende do caminho que tomarem as negociações entre os sindicatos e a aliança de produtores de Hollywood, que representa os principais estúdios de cinema e televisão da indústria.