Homenageado, Adriano Imperador diz que nem sabe sambar e que preferia 'Danone' a água

Adriano Imperador foi homenageado pela Camisa Verde e Branco, no Sambódromo do Anhembi Crédito: Felipe Araújo/Divulgação

"Não sei nem sambar. Mas esse é um dos dias mais importantes da minha vida". Foi dessa forma que Adriano Imperador, já em cima de seu carro alegórico, resumiu à Folha de S.Paulo a experiência de participar como destaque do Carnaval paulistano, antes mesmo do início do desfile.

No enredo da Camisa Verde e Branco, a primeira a entrar no Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta (9), o ex-jogador de Flamengo e São Paulo foi o homenageado.

Alegre e sorridente, ele acenava incansavelmente para quem o chamava na parte de baixo da alegoria. Ao receber uma garrafinha d'água, disse: "Preferia 'Danone', seria melhor", brincou ao se referir à cerveja que gosta de tomar.

E não é que ele conseguiu? Após pedir de novo, chegou até ele uma latinha de Amstel, da qual tomou um belo gole antes de devolver a quem havia "emprestado".

Após uma hora parado, Adriano começou a ficar impaciente, já que ainda teria de esperar mais alguns minutos para o início da escola. "Deixa eu descer senão vou pular, hein? Ficar duas horas aqui?", falou para um dos bombeiros que o ajudavam, de forma mais contundente.

"Eu tô com medo de altura", confirmou aos repórteres que insistiam em saber como ele estava se sentindo no alto do último carro alegórico.