Herança de Matthew Perry: ator deixa patrimônio milionário; saiba com quem fica

Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões Crédito: Shutterstock

Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, morreu na noite do último sábado (28), aos 54 anos. O ator deixou um patrimônio milionário, resultado do seu trabalho na sitcom americana e em outros papéis na televisão e no cinema, além de investimentos imobiliários que fez ao longo de vida.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, o ator tinha um patrimônio líquido de cerca de US$ 120 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões). Como Perry não era casado e nem tinha filhos, é provável que a fortuna fique para seus pais, Suzanne Morrison e John Bennett Perry, a menos que ele tenha deixado um testamento com outras instruções.

No início de Friends, em 1994, cada um dos seis personagens principais ganhava cerca de US$ 22,5 mil por episódio. Com o sucesso da série, os salários foram aumentando e, no auge da popularidade, os atores negociaram para que todos tivessem um salário de US$ 1 milhão por episódio.

Estima-se que Perry tenha acumulado US$ 90 milhões (R$ 450,6 milhões, na cotação atual) somente com o salário que recebeu ao longo de sua atuação em Friends. O ator ainda ganhou royalties residuais por reprises do programa, que podem ter sido entre US$ 10 e US$ 20 milhões de dólares (R$ 50 e R$ 100 milhões) por ano.