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Luto em Hollywood

Herança de Matthew Perry: ator deixa patrimônio milionário; saiba com quem fica

O eterno Chandler, de "Friends", morreu no último sábado (28), aos 54 anos. O ator, que não era casado e não tinha filhos, possuía um patrimônio líquido de cerca de US$ 120 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 17:57

Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões
Matthew Perry deixou uma herança availiada em US$ 120 milhões Crédito: Shutterstock
Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, morreu na noite do último sábado (28), aos 54 anos. O ator deixou um patrimônio milionário, resultado do seu trabalho na sitcom americana e em outros papéis na televisão e no cinema, além de investimentos imobiliários que fez ao longo de vida.
De acordo com o site Celebrity Net Worth, o ator tinha um patrimônio líquido de cerca de US$ 120 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões). Como Perry não era casado e nem tinha filhos, é provável que a fortuna fique para seus pais, Suzanne Morrison e John Bennett Perry, a menos que ele tenha deixado um testamento com outras instruções.
No início de Friends, em 1994, cada um dos seis personagens principais ganhava cerca de US$ 22,5 mil por episódio. Com o sucesso da série, os salários foram aumentando e, no auge da popularidade, os atores negociaram para que todos tivessem um salário de US$ 1 milhão por episódio.
Estima-se que Perry tenha acumulado US$ 90 milhões (R$ 450,6 milhões, na cotação atual) somente com o salário que recebeu ao longo de sua atuação em Friends. O ator ainda ganhou royalties residuais por reprises do programa, que podem ter sido entre US$ 10 e US$ 20 milhões de dólares (R$ 50 e R$ 100 milhões) por ano.
Ainda de acordo com o Celebrity Net Worth, Perry fez diversos investimentos imobiliários entre 2011 e 2023 nos Estados Unidos. Antes de sua morte, ele ainda era dono de duas propriedades em Los Angeles, avaliadas em US$ 6 milhões e US$ 5 milhões (R$ 30 milhões e R$ 25 milhões, respectivamente).

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