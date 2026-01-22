Editorias do Site
Harry Styles anuncia dois shows em São Paulo em julho

Apresentações divulgam o novo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally", que chega às plataformas em março

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:49

Cantor Harry Styles
Último álbum do cantor foi lançado em 2022, novo álbum deve ser lançado em março Crédito: Henry Nicholls Reuters / Folhapress

Harry Styles volta à capital paulista para dois shows da turnê "Together, Together". O cantor se apresenta no Morumbis nos dias 17 e 18 de julho. As apresentações divulgam o novo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally", que chega às plataformas em março. A pré-venda e a venda de ingressos começa na próxima semana na Ticketmaster.

Há duas pré-vendas para clientes do Santander. A primeira é voltada ao público com cartão Private e Select e acontece na segunda (26), às 11h. Na terça (27), às 11h, há pré-venda para todos os clientes do banco. Já a venda de ingressos para o público geral começa na quarta (28), às 11h.

Na capital paulista, na modalidade inteira, os bilhetes variam entre R$ 530, na arquibancada, e R$ 1.410, nas pits circle, disco, kiss e quare-não há pista premium. Já os setores cadeira superior e cadeira inferior saem por R$ 800 e R$ 880, respectivamente. A pista custa R$ 700.

