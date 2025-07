Famosos

Harry Styles lança linha de vibradores e lubrificantes

Produtos, elaborados em parceria com sexóloga, ainda não estão disponíveis no Brasil

Com design intuitivo, controle independente em cada ponta e duas versões em tons de rosa, o brinquedo custa US$ 70 (cerca de R$ 386) e vem acompanhado de um lubrificante de silicone de alta performance, aprovado pela FDA. O produto, no entanto, ainda não está disponível no Brasil.>