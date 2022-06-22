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Hailey Bieber é processada por uso de marca registrada de roupa

Modelo está usando nome de outra empresa em sua linha de cosméticos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 08:14

Hailey Bieber é processada por uso de marca registrada de roupa
Hailey Bieber é processada por uso de marca registrada de roupa Crédito: Reuters/Folhapress
A modelo Hailey Bieber, 25, mal lançou sua linha de cosméticos Rhode e já foi processada por uma marca de roupas com o mesmo nome, segundo o TMZ. Ela é acusada pela empresa de violar os direitos da marca registrada há oito anos.
A equipe jurídica da Rhode disse ao Page Six que Hailey tentou adquirir a marca registrada da dupla de designers Purna Khatau e Phoebe Vickers em 2018, mas elas recusaram a oferta. A modelo seguiu em frente e lançou sua marca com o mesmo nome no dia 15 de junho.
Lisa T. Simpson, consultora de litígios da Rhode, afirmou que Hailey lançou a marca de mesmo nome apesar de saber dos direitos e classificou como uma circunstância infeliz.
"Nós, é claro, entendemos que Hailey quer usar seu nome do meio para sua marca, mas a lei sobre isso é clara: você não pode criar esse tipo de confusão de marca só porque quer usar seu nome", disse Simpson.
A consultora de litígios acrescentou que a modelo está prejudicando uma marca pequena. "O que a senhora Bieber está fazendo é prejudicar uma empresa de propriedade minoritária que duas mulheres construíram meticulosamente em uma marca global em crescimento."
Em uma declaração ao Page Six, as co-fundadoras da Rhode, Khatau e Vickers, alegaram que foram "forçadas" a entrar com o processo "para proteger os negócios". "Ainda somos uma empresa jovem e em crescimento, e não podemos superar uma celebridade com seguidores como Hailey usando o nome de nossa empresa para vender produtos relacionados", disseram as sócias.
Elas disseram ainda que não querem processar Hailey, mas celebrá-la como companheiras empreendedoras. "Ela poderia escolher qualquer marca para sua empresa. Temos apenas a marca que construímos."

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