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Música

Beyoncé lança 'Break My Soul', single inspirado nos anos 90; veja curiosidades

Cantora divulga novo álbum, intitulado 'Renaissance' para final de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 15:04

A cantora Beyonce recebeu sua primeira indicação ao Oscar
A cantora Beyonce  Crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce
Desde a madrugada desta terça-feira (21), a cantora Beyoncé, 40, está entre os assuntos mais comentados das redes sociais. A artista parou a web ao lançar a faixa "Break My Soul", single de estreia de seu novo trabalho "Renaissance" -que será seu sétimo álbum de estúdio solo.
Beyoncé divulgou o lançamento do single através da biografia de seu perfil no Instagram, porém, o suspense sobre novos trabalhos já havia começado em 9 de junho, quando a artista apagou as fotos de perfil de todas as suas redes, e anunciou o lançamento de "Renaissance" para o dia 29 de julho.
O último álbum da estrela da música havia sido lançado em 2016, intitulado "Lemonade". Além disso, a artista lançou, em 2019, a trilha sonora da versão live action do filme "O Rei Leão" (2019), intitulado "The Lion King: The Gift", e produziu um projeto visual chamado "Black is King" (2020), lançado no Disney+.
Nas redes sociais, fãs famosos e anônimos celebraram a volta da artista e elogiaram o novo projeto, que já conta com mais de 2 milhões de visualizações no vídeo oficial. "Você literalmente 'quebrou minha alma'. Essa música é tão boa", escreveu Anitta.
"Ouvi 'Break My Soul' da Beyoncé, eu amo essa mulher demais, eu estou surtando", disse Ludmilla, que antes usava o nome artístico de MC Beyoncé. Para entrar no clima do retorno de Beyoncé, a Folha de S.Paulo preparou uma lista de cinco curiosidades sobre o novo single.

Lançamento

A cantora foi responsável por criar a tradição de lançar músicas às sexta-feiras, porém optou por divulgar o single em uma terça. A canção deveria ter sido lançada à meia-noite no horário de Nova York, porém, acabou saindo duas horas antes no YouTube e na plataforma Tidal.

Inspiração nos anos 90

Ao contrário dos últimos lançamentos da artista, "Break My Soul" traz fortes referências da música eletrônica dos anos 1990.

Uso de sample

Para a composição da música, a cantora usou o sample do sucesso "Show Me Love", lançado por Robin S, cantora afro-americana de gêneros como House, R&B e Urban, segundo o site Metro UK. A canção dos anos 90 é considerada um dos maiores hits da época.

Letra de superação

Diferente da era de "Lemonade", a cantora trouxe uma letra falando sobre seu retorno para a nova fase. Ao longo da música, frases como "nada pode detê-la" e reflexões sobre as "camuflagens" que a cantora usa para escapar dos paparazzi estão presentes.

Sucesso garantido?

O novo single tem produção de The-Dream. O produtor esteve junto da artista em grandes sucessos como "Single Ladies", "Love On Top", "Flawless" e "Partition".

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