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Hailey Bieber aproveitou vinda ao Rock in Rio para comer comidas brasileiras

Modelo compartilhou no Instagram fotos de brigadeiro, beijinho, guaraná, pão de queijo e feijoada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 20:04

Hailey Bieber compartilhou fotos de brigadeiro, beijinho, guaraná, pão de queijo e feijoada
Hailey Bieber compartilhou fotos de brigadeiro, beijinho, guaraná, pão de queijo e feijoada Crédito: Reprodução/Instagram/@haileybieber
A modelo Hailey Bieber, que acompanhou o marido Justin Bieber, no Rock in Rio, aproveitou a passagem pelo Brasil para matar a saudade da comida brasileira. Nascida nos Estados Unidos, ela é filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do músico Eumir Deodato, um dos mais talentosos pianistas e arranjadores do mundo.
Hailey, que usou camiseta da seleção brasileira para ir ao show do marido, compartilhou no Instagram fotos de brigadeiro, beijinho, guaraná, pão de queijo e feijoada. Na legenda das fotos, ela escreveu em português: "Eu te amo Brasil, voltarei em breve, eu prometo", escreveu a modelo, que em 2020 fez uma ceia de Natal com comidas brasileiras.
A publicação teve mais de 1,6 milhão de curtidas e vários internautas comentaram "eu te amo", "perfeita", "maravilhosa" e "volta em breve". Um usuário da rede social escreveu: "Você é a nossa favorita! Volte sempre, princesinha."
"Nós amamos você e Justin! Fiquem bem, esperamos vocês em breve, cuidem um do outro. Nós estaremos aqui por vocês sempre", escreveu uma mulher, que acrescentou emojis de coração.
Já outros internautas aproveitaram a postagem da modelo para perguntar se Bieber vai voltar ao Brasil para fazer shows da turnê Justice World Tour. Mas o cantor já anunciou que cancelou todos os shows para cuidar da saúde mental.
"Obriga seu marido a vir dia 14 e 15, pelo amor de Deus", comentou um usuário da rede social. "Em breve é daqui 10 dias né Hai?", perguntou uma fã do cantor.

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