Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expectativa

Equipe de Justin Bieber chega ao Brasil e é recebida com festa

Show do cantor foi antecipado em meio a boatos de possível cancelamento. Dançarinos, coreógrafo e banda foram recebidos com festa por fãs do artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 12:42

Após muitos boatos e incertezas em relação ao show de Justin Bieber (28) no Rock in Rio, a equipe do músico finalmente desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (3). Dançarinos, coreógrafo e banda foram recebidos com festa por fãs do cantor.
O coreógrafo Nick DeMoura, o dançarino Johnny Blaze e o DJ Tay James são alguns que chegaram no aeroporto do Galeão com uma recepção acalorada dos fãs. Eles postaram seus primeiros momentos em solo brasileiro. Ainda não há confirmação se Justin Bieber já está no país ou quando chegará.
O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
O cantor Justin Bieber faz show no Rock in Rio neste domingo (4) Crédito: FramePhoto/Folhapress
Boatos de que o cantor cancelaria suas apresentações na América Latina colocou em dúvida, na sexta-feira (2), sua participação no Rock in Rio, programada para este domingo (4). Com a chegada da equipe, porém, os fãs ficaram mais aliviados, mas a passagem de Bieber pelo Brasil ainda promete ser discreta.
A reportagem apurou que tem um hotel na zona sul do Rio com reserva para abrigar o artista de sábado para domingo, mas a aposta maior é que ele só chegue no dia da apresentação. Foi preparada uma logística para que ele possa se deslocar até a Cidade do Rock em pouquíssimo tempo.
A ideia é que ele vá de helicóptero do aeroporto até um heliponto na zona oeste da cidade, em localização próxima ao festival. Desse mesmo lugar, ele deve pegar a aeronave para voltar ao aeroporto para já embarcar de novo no jatinho que o levará embora.
Esse, inclusive, seria o motivo para o pedido que o cantor fez para que seu show no Rock in Rio fosse antecipado. Bieber é a principal atração e encerra a programação de domingo no Palco Mundo, o principal do festival.
Nos outros dias, a última apresentação está marcada para 0h10, mas o canadense pediu para se apresentar às 23h. Com isso, outros shows também precisaram ter seus horários ajustados. Demi Lovato, que subiria ao palco às 22h20, agora vai precisar se apresentar às 20h35.
Vale lembrar que Bieber tem outras apresentações marcadas no Brasil. Ele deve tocar em São Paulo nos dias 14 e 15. Antes disso, ele tem shows no Chile e na Argentina.

Veja Também

Rock in Rio tem rap e funk no line-up deste sábado com Post Malone e Xamã

Iron Maiden faz no Rock in Rio show para fãs e críticos de Bolsonaro com som baixo

Ratos de Porão homenageia MST e ataca Jair Bolsonaro em show no Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justin Bieber Rock in Rio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados