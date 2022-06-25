Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Guta Stresser diz que esclerose múltipla "mudou a paciência que tenho comigo mesma"
Saúde

Guta Stresser diz que esclerose múltipla "mudou a paciência que tenho comigo mesma"

"Talvez tenha precisado de uma doença na minha vida, de um diagnóstico assim, para que eu me acolhesse", disse a atriz, em entrevista que vai ao ar no "Fantástico"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 11:39

Guta Stresser contou sobre descoberta da esclerose múltipla
Guta Stresser contou sobre descoberta da esclerose múltipla Crédito: Reprodução/ Instagram @gutastresser
Guta Stresser, a Bebel de "A Grande Família", deu detalhes sobre como recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Em entrevista ao "Fantástico" a atriz ainda falou sobre as mudanças na rotina e a sua convivência com a doença.
"Eu acho que tudo mudou. É porque é tanta coisa, desde questões como cuidado na hora em que vou descer uma escada, que eu sempre fui de me atirar, de ir com tudo nas coisas. E agora eu já tenho medo de me machucar", iniciou.
"Se eu for falar de uma coisa que mudou, sabe, eu diria assim, a paciência comigo mesma", completou. Guta revelou que, após o diagnóstico passou a ser menos autocrítica consigo mesma.
"Sempre me cobrei demais. Sempre cobrei demais assertividade, produtividade e tudo, porque a gente quer ser perfeita. E eu parei de me cobrar. Comecei a olhar para mim com outros olhos, com muito mais afeto por mim mesma. Por incrível que pareça, talvez tenha precisado de uma doença na minha vida, de um diagnóstico assim para que eu me acolhesse", explicou.
A entrevista completa vai ao ar neste domingo (26), na revista eletrônica da Rede Globo.

Veja Também

Esclerose múltipla: entenda o que é e os sintomas da doença de Guta Stresser

Quando os pais precisam de cuidados, os filhos precisam dividir as responsabilidades

Quais alimentos ajudam a hidratar o corpo? Nutricionista indica o top 5

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados