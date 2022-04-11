Gustavo, Natália e Paulo André estão no Paredão do BBB 22 Crédito: Divulgação/ Globo

Gustavo, Natália e Paulo André formaram o Paredão triplo do programa deste domingo (10) do Big Brother Brasil 22 (Globo).

Paulo André foi indicado por Eliezer após o designer ganhar a prova da liderança. Depois, Natália foi a mais votada pela casa. Na dinâmica Dedo-Duro, P.A. foi sorteado e quis saber o voto de Natália. A mineira revelou que votou em Gustavo, e ela também ganhou o direito de indicar alguém ao Paredão. O escolhido foi o curitibano.

A Prova do Líder havia terminado pouco minutos antes. Nela, os brothers precisavam subir em uma pirâmide e jogar uma bolinha pela parede da estrutura. A bolinha cairia em alguma letra, e essa letra poderia ajudar os participantes a formar a frase que cada um recebeu.

A disputa foi acirrada. Natália, Eliezer e Gustavo completaram a frase e disputaram as rodadas de desempate. Nela, os brothers escolhiam a letra que gostariam de acertar. Gustavo foi eliminado, e Eliezer desbancou Natália na última rodada. Em seguida, Eli entregou a Douglas Silva a pulseira do VIP e indicou Paulo André ao Paredão.