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BBB 22

Gustavo, Natália e Paulo André estão no Paredão do "BBB 22"

Lina foi eliminada e Eliezer virou Líder neste domingo (10). A disputa foi acirrada. Natália, Eliezer e Gustavo completaram a frase e disputaram as rodadas de desempate
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:33

Gustavo, Natália e Paulo André estão no Paredão do BBB 22
Gustavo, Natália e Paulo André estão no Paredão do BBB 22 Crédito: Divulgação/ Globo
Gustavo, Natália e Paulo André formaram o Paredão triplo do programa deste domingo (10) do Big Brother Brasil 22 (Globo).
Paulo André foi indicado por Eliezer após o designer ganhar a prova da liderança. Depois, Natália foi a mais votada pela casa. Na dinâmica Dedo-Duro, P.A. foi sorteado e quis saber o voto de Natália. A mineira revelou que votou em Gustavo, e ela também ganhou o direito de indicar alguém ao Paredão. O escolhido foi o curitibano.
A Prova do Líder havia terminado pouco minutos antes. Nela, os brothers precisavam subir em uma pirâmide e jogar uma bolinha pela parede da estrutura. A bolinha cairia em alguma letra, e essa letra poderia ajudar os participantes a formar a frase que cada um recebeu.
A disputa foi acirrada. Natália, Eliezer e Gustavo completaram a frase e disputaram as rodadas de desempate. Nela, os brothers escolhiam a letra que gostariam de acertar. Gustavo foi eliminado, e Eliezer desbancou Natália na última rodada. Em seguida, Eli entregou a Douglas Silva a pulseira do VIP e indicou Paulo André ao Paredão.
Além da formação do Paredão e da Prova do Líder, o programa do domingo também contou com uma eliminação. Lina foi escolhida pelo público para deixar a casa, com 77,6% dos votos.

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