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BBB 22

Eliezer vira Líder e indica P.A. ao Paredão no "BBB 22"

Brothers formaram Paredão triplo com dinâmica do Dedo-duro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:25

Lider do
Lider do "BBB 22": Eliezer Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Eliezer venceu uma prova de sorte e se tornou o mais novo Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) na madrugada desta segunda (11). Em seguida, ele indicou Paulo André ao Paredão.
Na prova, os brothers precisavam subir em uma pirâmide e jogar uma bolinha pela parede da estrutura. A bolinha cairia em alguma letra, e essa letra poderia ajudar os participantes a formar a frase que cada um recebeu.
A disputa foi acirrada. Natália, Eliezer e Gustavo completaram a frase e disputaram as rodadas de desempate. Nela, os brothers escolhiam a letra que gostariam de acertar. Gustavo foi eliminado, e Eliezer desbancou Natália na última rodada.
Mais cedo na noite deste domingo (10), a cantora Lina foi eliminada do programa com 77, 6% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.
Depois da Prova do Líder, os brothers formaram um novo Paredão triplo. Os participantes do reality votaram no confessionário, e Natália foi qum mais recebeu votos da casa.
Na dinâmica Dedo-Duro, P.A. foi sorteado e quis saber o voto de Natália. A mineira revelou que votou em Gustavo, e também ganhou o direito de indicar alguém ao Paredão. O escolhido foi o curitibano. A eliminação será na terça (12).

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