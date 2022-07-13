  • Gretchen revela que não deixará herança para filhos: 'Gasto tudo antes de morrer'
Famosos

Gretchen revela que não deixará herança para filhos: 'Gasto tudo antes de morrer'

Cantora participou do podcast 'Foi Mau' e ainda falou sobre sua desistência de 'A Fazenda' em 2012
Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:19

Gretchen  Crédito: Instagram/@mariagretchen
Durante sua participação no podcast Foi Mau, da RedeTV!, na segunda-feira, 11, Gretchen afirmou que não vai deixar herança para os sete filhos. A artista contou que pretende gastar tudo que conquistou, durante a sua carreira como cantora, dançarina e apresentadora, antes de morrer.
"Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles [filhos] e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo'", disse ela.
Gretchen relembrou sua participação no reality A Fazenda, em 2012, quando desistiu do programa. A rainha do rebolado contou que deixou a atração por estar bêbada, e não triste.
"Todo mundo acha que eu estava muito triste, mas estava muito bêbada", afirmou. Ela fez parte do elenco da quinta temporada do reality show da Record TV.
Na festa que antecedeu a sua desistência, Gretchen bebeu tequila por influência de Viviane Araújo. "Acordei [no dia seguinte] às 14h no hotel com o diretor da emissora na minha frente. Perguntei: 'o que aconteceu?', 'Por que estou no hotel?'", relatou.

