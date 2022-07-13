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Após declarar voto em Lula, Anitta diz que Marina é sua ‘presidenta dos sonhos’

Apoio da cantora é considerado estratégico por atrair a atenção e, possivelmente, o voto dos eleitores jovens
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:14

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta Crédito: Marco Ovando/Divulgação
Um dia após declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cantora Anitta afirmou que a ex-senadora Marina Silva (Rede) é sua "presidente dos sonhos". Muito popular nas redes sociais, a artista é vista como alguém com potencial para atrair a atenção e o voto dos jovens aos candidatos e interações com ela são consideradas estratégicas.
Marina Silva compartilhou um vídeo em que a cantora carioca recita um poema da ex-senadora. Em resposta, Anitta escreveu: "Minha ‘presidenta’ dos sonhos". Embora tenha dito que vai votar no pré-candidato do PT, ela afirmou que "nunca foi petista" e que vai lutar para que haja renovação política nas próximas eleições. Marina deve concorrer a uma cadeira de deputada federal por São Paulo.
Lula comemorou o apoio público recebido pela artista na última segunda-feira, 11. Ela tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 17 milhões no Twitter. Segundo informações do jornal O Globo, Anitta telefonou para o petista para avisá-lo de antemão que declararia voto nele.
Para a campanha do PT, é uma forma de jogar um holofote positivo sobre a pré-candidatura de Lula. O marketing do presidente Jair Bolsonaro (PL) vinha respondendo de forma irônica às críticas feitas a ele pela cantora. Anitta apontou que a ação poderia se tratar de uma estratégia para dar engajamento ao chefe do Executivo e bloqueou o seu perfil.

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