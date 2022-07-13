Após declarar voto em Lula, Anitta diz que Marina é sua ‘presidenta dos sonhos’

Anitta Crédito: Marco Ovando/Divulgação

Marina Silva compartilhou um vídeo em que a cantora carioca recita um poema da ex-senadora. Em resposta, Anitta escreveu: "Minha ‘presidenta’ dos sonhos". Embora tenha dito que vai votar no pré-candidato do PT, ela afirmou que "nunca foi petista" e que vai lutar para que haja renovação política nas próximas eleições. Marina deve concorrer a uma cadeira de deputada federal por São Paulo.

Lula comemorou o apoio público recebido pela artista na última segunda-feira, 11. Ela tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 17 milhões no Twitter. Segundo informações do jornal O Globo, Anitta telefonou para o petista para avisá-lo de antemão que declararia voto nele.

Para a campanha do PT, é uma forma de jogar um holofote positivo sobre a pré-candidatura de Lula. O marketing do presidente Jair Bolsonaro (PL) vinha respondendo de forma irônica às críticas feitas a ele pela cantora. Anitta apontou que a ação poderia se tratar de uma estratégia para dar engajamento ao chefe do Executivo e bloqueou o seu perfil.

Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, Twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei — Anitta (@Anitta) July 11, 2022