Dores no quadril

Gracyanne Barbosa volta ao hospital após sofrer assalto no Rio

Influenciadora viveu momentos de tensão na madrugada da última quinta-feira (16) em uma avenida da Barra da Tijuca

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:34

Um dia depois de viver momentos de tensão durante um assalto no Rio de Janeiro, Gracyanne Barbosa, 42, voltou ao hospital na noite de sexta-feira (17). A influenciadora relatou sentir fortes dores no quadril - região onde se machucou ao ser empurrada pelos criminosos - e apresentou febre alta.

Em uma publicação nas redes sociais, Gracyanne compartilhou imagens chegando ao pronto-socorro em uma cadeira de rodas e explicou o motivo da nova internação. "É, não teve jeito. Muita dor no quadril (onde bati) e febre alta. Aqui estou no hospital novamente...", escreveu a musa fitness, que apareceu abatida, mas tentando manter o bom humor.

O assalto aconteceu na madrugada de quinta-feira (16), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ela voltava de um evento na Ilha do Governador quando teve o carro levado pelos bandidos. Apesar do susto, Gracyanne não sofreu ferimentos graves, mas ficou bastante abalada com a situação.

Gracyanne Barbosa em entrevista ao 'Fantástico' em março de 2025 Crédito: Reprodução/TV Globo

O episódio veio em meio à sua recuperação de uma cirurgia no joelho, realizada há cerca de duas semanas. O procedimento foi consequência de uma lesão sofrida durante sua participação no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Na noite do crime, a influenciadora chegou a comparecer, de muletas, ao ensaio da União da Ilha, escola de samba da qual é rainha de bateria. "Ainda estou tentando me recuperar da cirurgia, e agora veio esse susto. Só peço saúde e proteção", desabafou nos stories.

