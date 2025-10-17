Televisão

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

Durante atração ao vivo no GNT, apresentadora falou sobre privacidade do ator; assista

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:01

Murilo Benício e Grazi Massafera em programa do GNT Crédito: Reprodução/GNT

Durante a estreia do Angélica Ao Vivo, novo programa do GNT, em que a apresentadora conversa com celebridades, Angélica acabou dando uma gafe que deixou um dos convidados sem jeito.

Ela revelou que Murilo Benício está solteiro. O último relacionamento dele foi com a jornalista da Globo Cecília Malan, correspondente em Londres. Ambos levavam uma vida discreta.

Durante uma conversa com o antropólogo Michel Alcoforado, que dizia que os homens de hoje em dia não estão correspondendo às expectativas femininas, o ator rebateu que estava melhor do que esses homens que ele se referia.

"Mas é porque você não está solteiro", disse ele antes de ser corrigido por Angélica. "Não. Ele está solteiro", disse ela. "Mas também, o que já namorou", emendou André Marques.

No programa, Benício estava acompanhado de Grazi Massafera, que com ele fará par romântico em "Três Graças", que substituirá "Vale Tudo", na Globo.

Tata Werneck, outra convidada, fez piada e uma previsão: "Eu leio fofoca. Dou R$ 1.000 se daqui seis meses vocês não estão juntos".

Angélica: Fulano está péssimo" Murilo: "A gente está melhor q esse fulano aí"

Antropólogo:"Mas é pq vc não está solteiro"

Angélica: "Não. Ele está solteiro"

André: "Mas também, o q já namorou"

Tata: "Daqui 6 meses vcs estão juntos"

Se referindo a Murilo Benício e Grazi Massafera pic.twitter.com/tpYVW8uMfM — Giovana (@Gi130000) October 17, 2025

Tatá: "Desculpa, mas eu leio fofoca. Eu dou mil reais pra Angélica se daqui 6 meses vocês não tão juntos"



Murilo Benicio: "a gente já está junto"



A cara do Murilo jogando charme pra Grazi. Vem aí.. #AngélicaAoVivo pic.twitter.com/uFCzeAL3zQ — Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 17, 2025

