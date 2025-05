Famosos

'Tem que deixar quebrar a cara', diz Angélica sobre educar filhos adolescentes

Apresentadora conta que tem abordagem diferente para cada herdeiro

Em bate-papo com Flávia Alessandra e Giulia Costa no podcast Pé no Sofá, Angélica falou sobre os desafios de educar filhos na fase da adolescência.>