Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos para disputar pré-candidatura a deputada federal

Influenciadora deve concorrer a uma vaga pelo Rio de Janeiro nas eleições de outubro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:58

Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos para disputar pré-candidatura a deputada federal Crédito: Reprodução Instagram @republicanos10

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, 42, se filiou ao Republicanos nesta terça-feira (24) e deve disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições deste ano, segundo integrantes da legenda.

Com mais de doze milhões de seguidores nas redes sociais, ela ganhou notoriedade com conteúdos sobre treino e alimentação e ampliou a visibilidade ao participar de um reality show da TV Globo em 2025. Gracyanne tem 12,9 milhões de seguidores só no Instagram. A escolha do partido, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, foi justificada por "identificação ideológica".

"O partido está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios. Quero trabalhar com o que sempre fez parte da minha vida: disciplina, foco e esporte", afirmou.

O F5 procurou a assessoria da influenciadora, que confirmou a filiação durante encontro com o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, e com o presidente estadual no Rio, Luís Carlos Gomes, em Brasília .

A movimentação segue uma estratégia já adotada por partidos, que apostam em nomes com forte presença digital para ampliar a base eleitoral. As eleições estão marcadas para outubro e, caso tenha a candidatura confirmada em convenção, Gracyanne Barbosa disputará uma das 46 cadeiras do estado na Câmara dos Deputados.

