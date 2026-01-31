Clima de romance

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro e oficializa relação com Gabriel Cardoso

Empresário preparou clima romântico para o momento, compartilhado pela influenciadora nas redes

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:20

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro e oficializa relação com Gabriel Cardoso Crédito: Reprodução Instagram @graoficial

Gracyanne Barbosa, 42, influenciadora e ex-BBB, foi pedida em namoro por Gabriel Cardoso, 35, em uma surpresa cuidadosamente planejada pelo empresário, com flores, pétalas espalhadas pelo chão e velas compondo o cenário.

O pedido foi compartilhado por Gracyanne nas redes sociais, onde ela contou que a resposta veio antes mesmo da pergunta formal. "Obviamente, disse sim", escreveu, ao publicar fotos e vídeos do momento que marcou a oficialização do relacionamento.

Em um texto mais longo, a musa fitness falou sobre a conexão com Gabriel e o significado do gesto. "Nunca fui de acreditar em destino ou sorte, mas quando você apareceu na minha vida percebi que era o universo conspirando para termos esse encontro", afirmou.

Ela também destacou atitudes cotidianas do parceiro, como o cuidado, a presença constante e até os gestos mais simples. "Você me surpreende todos os dias, escrevendo à mão, cozinhando, sendo intenso e verdadeiro", disse.

Gracyanne ainda brincou ao comentar o esforço do empresário para manter a surpresa em segredo. "Mesmo sendo quase impossível -eu não coopero-, você conseguiu preparar essa coisa linda", completou, arrancando elogios dos seguidores.

O relacionamento entre os dois começou a ganhar atenção no início de janeiro, quando Gracyanne e Gabriel passaram o réveillon juntos em Trancoso, no sul da Bahia, ao lado de amigos. Na época, ela confirmou que estava conhecendo alguém e definiu a fase como um período de felicidade e tranquilidade.

