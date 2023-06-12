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Gracyanne Barbosa revela truque para comer marmita estragada: “Fica mara”

A modelo fez um vídeo em que explicou que sua marmita de batata doce havia azedado, mas nem por isso ela deixaria de comer o alimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 15:07

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa encontrou uma marmita estragada e comeu mesmo assim Crédito: Reprodução @Gracyannebarbosa
A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao expor um truque inusitado para não desperdiçar comida. No último sábado, 10, ela usou as redes sociais para dizer que encontrou uma marmita estragada e comeu mesmo assim, após adicionar um ingrediente. 
A esposa de Belo fez um vídeo contando que a sua batata doce havia azedado, mas nem por isso deixaria de comê-la. "A batata doce azedou, e aí o que a gente faz? Enche de canela, enche mesmo. Daí não dá pra sentir o gosto de azedo. Fica mara", declarou Gracyanne.
O momento foi compartilhado no perfil do Instagram Gossip do Dia e internautas detonaram a atitude de Gracyanne Barbosa."Comer comida estragada pra não sair da dieta tem nome: distúrbio alimentar", disse uma internauta. "Absurdo uma pessoa com 10 milhões de seguidores postar um desserviço desse", apontou outra.

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