Deu o que falar

Gracyanne Barbosa revela que marca de ovos de luxo era ação publicitária do Canva

Publicações fizeram parte de campanha entre a musa fitness e a plataforma de design

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:23

Influenciadora movimentou as redes sociais com anúncio do lançamento fictício Crédito: Reprodução Instagram @graoficial

Após movimentar as redes sociais ao anunciar, na segunda (24), o lançamento da Gracyovos, marca de ovos de luxo, Gracyanne Barbosa confirmou que tudo não passava de uma ação publicitária. A campanha foi criada junto ao Canva Brasil, um plataforma online de design.

Em vídeo publicado nesta terça (25), a influenciadora apareceu para falar mais sobre o novo produto, agradeceu ao Canva e brincou dizendo que os estoques do produto "já estão esgotados". A proposta da ação era mostrar que toda a estética da marca fictícia logotipo, embalagens, aventáis foi desenvolvida dentro do aplicativo.

Na divulgação inicial, a estratégia convenceu parte do público. A influenciadora afirmou que a ideia era "um sonho antigo", mostrou e enviou kits que traziam um cartão descrevendo o ovo como "uma joia da natureza". Alguns Influenciadores também receberam as caixas e confirmaram que, apesar da apresentação luxuosa, o conteúdo era um ovo comum.

Rcentemente, o Canva tem apostado em campanhas com toque de humor com celebridades. No início do mês, a plataforma viralizou com vídeos estrelados por Xuxa em uma versão "Só para adultinhos", que ultrapassaram 50 milhões de visualizações.

Este vídeo pode te interessar