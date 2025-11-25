Empreendedora é ela!

Após virar meme no BBB, Gracyanne Barbosa lança marca própria de ovos

A Gracyovos promete entregar "ovos finos e gigantes" em embalagens que mais parecem joias de luxo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:15

Gracyanne Barbosa lança a Gracyovos Crédito: Instagram/@graoficial

A fama de Gracyanne Barbosa com ovos ganhou um novo capítulo. Depois de virar meme por consumir cerca de 40 unidades por dia no BBB 25, a fisiculturista decidiu transformar o meme em negócio.

Na segunda-feira (24), ela anunciou oficialmente sua própria marca do alimento, a Gracyovos, prometendo entregar "ovos finos e gigantes" em embalagens que mais parecem joias de luxo.

Dentro das caixas aveludadas, acompanhadas de detalhes dourados, vai uma carta assinada por ela: "Você tem em mãos uma joia da natureza. Um sonho antigo que acaba de se tornar realidade. Esse é o começo de uma jornada cheia de graça e proteína", escreveu a influenciadora aos primeiros convidados que receberam o produto.

No Instagram, Gracy reforçou que a ideia não surgiu agora. "Sempre tive paixão por ovos e queria criar algo inédito no mercado. É um sonho muito pessoal", explicou aos seguidores, mostrando bastidores da produção e a identidade visual da marca.

E o que muda nos ovos da Gracyovos? Na prática, nada além da embalagem. São ovos comuns - casca branca, clara translúcida e gema amarela - como confirmaram influenciadores que já testaram a novidade. Braian Rizzo, que cozinhou os ovos em vídeo publicado nesta manhã, foi direto ao ponto: "Achei que ia provar ovo, mas isso aqui é estilo de vida", brincou. Depois da degustação, completou com ironia: "Um ovo bem ovoso, com a gema dourada e com gosto de ovo".

