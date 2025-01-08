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Graciele diz que Zezé é ativo em cuidados com filha: "Passa a noite toda acordado"

Capixaba afirmou que Zezé di Camargo, 62, tem sido bastante participativo nos cuidados com a filha recém-nascida do casal, Clara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 16:09

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda
Zezé di Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Cristiane Mota / Folhapress
Graciele Lacerda, 44, afirmou que Zezé di Camargo, 62, tem sido bastante participativo nos cuidados com a filha recém-nascida do casal, Clara.
A jornalista respondeu o questionamento dos fãs sobre o assunto. "Vocês me perguntaram como o Zezé está sendo como pai e parceiro, se está me ajudando. Ele está incrível", elogiou ela, nos stories de seu Instagram.
Graciele afirmou que Zezé faz questão de acompanhá-la de madrugada ao acordar para atender às necessidades da criança. "Eu acordo toda hora na madrugada para dar de mamar para a Clara, e toda vez ele vai comigo. Ele vai junto para o quarto, senta na caminha dela, [enquanto] fico dando de mamar. Ele passa a noite toda acordado. Hoje até perguntei por que ele fica acordado, e ele disse que não se sente bem de me ver acordar e não estar junto. Está sendo super companheiro e parceiro."
Ela e o marido já estabeleceram, inclusive, uma divisão nas tarefas com a herdeira. "Às vezes eu coloco ela para mamar, e dou para ele fazer ela arrotar. Ele a coloca no peito. A gente faz essas divisões, e ele acaba participando. Zezé falou que quer aproveitar e participar ao máximo. Nestes momentos da noite, ele quer acompanhar, não se sente bem de ficar dormindo e me deixar acordar toda hora. Ele participa até nisso, de perder a noite de sono."
Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo
Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo Crédito: Divulgação Hanna Rocha/ Reprodução @zezedicamargo

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