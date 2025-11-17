Editorias do Site
Gizelly Bicalho relembra 1º beijo com namorado: "Achavam que era engajamento"

Capixaba contou que sempre achou “inaceitável” beijar um amigo, mas bastou um clima descontraído para que a história seguisse outro rumo

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:05

Gizelly Bicalho relembra 1º beijo com Caue Fantin
Gizelly Bicalho relembra 1º beijo com Caue Fantin Crédito: Reprodução/Instagram/@gizellybicalho/@cauefantin

A capixaba Gizelly Bicalho está em clima de romance! Com direito a nostalgia, indiretas e promessa de novidades, a ex-BBB usou as redes sociais para celebrar um ano do primeiro beijo com o namorado, Cauê Fantin. A capixaba relembrou de forma divertida como tudo começou.

No texto, Gizelly contou que sempre achou “inaceitável” beijar um amigo, mas bastou o clima descontraído da noite para que a história seguisse outro rumo. “Fiquei nervosa o dia todo, porque pra mim sempre foi inaceitável beijar um amigo. Mas depois de algumas taças de vinhos, eu te beijei… e nunca mais parei”, escreveu.

O beijo aconteceu em 16 de novembro de 2024, data que acabou virando o marco do início do namoro - mesmo sem pedido oficial. Segundo Gizelly, a relação simplesmente aconteceu: “Você nunca mais saiu da minha casa, se mudou pra lá. Não temos data de pedido de namoro porque não teve”.

A ex-BBB aproveitou ainda para brincar com quem duvidou da relação no início. Inclusive, ela e Cauê se conheceram no reality show A Fazenda, da Record. “Muitos bobões achavam que era pra engajamento… logo eu e você? Nunca precisamos disso pra aparecer”, disparou.

Um ano depois, o casal já divide não só o mesmo teto, mas também a vida: são pais de pet, moram juntos, trabalham como sócios e ainda deixaram um mistério no ar:  "Em breve… vem novidades por aí". 

Os fãs, claro, já começaram a especular desde casamento, novos projetos e até gravidez. Mas, por enquanto, Gizelly só confirma mesmo o principal: o beijo que começou como brincadeira virou parceria pra valer.

