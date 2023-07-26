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Gisele Bündchen revela fotos de aniversário ao lado de irmã gêmea

Após divórcio, Gisele comemorou data em viagem de meninas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 15:06

Gisele Bundchen em comemoração dos 60 anos da Vivara, em 2022
Gisele Bundchen em comemoração dos 60 anos da Vivara, em 2022 Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Recém-solteira, Gisele Bündchen comemorou seus 43 anos na última quinta-feira, 20. No final de semana, Gisele compartilhou imagens de sua "viagem de meninas" ao lado de sua irmã gêmea, Patrícia Bündchen, e as filhas delas.
"Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu.
Além de ter uma relação muito próxima da gêmea, Patrícia também é a empresária de Gisele. No total, a supermodelo tem cinco irmãs.

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