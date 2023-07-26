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Paralisação

Dwayne Johnson faz doação histórica para sindicato de atores de Hollywood em meio a greve

Astro da franquia ‘Velozes e Furiosos’ contribuiu para melhorar a situação de atores que enfrentam ruína financeira devido à greve de Hollywood
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:08

O ator Dwayne Johnson anunciou que uma versão live action do filme de animação Moana - Um Mar de Aventuras (2016)
O ator Dwayne Johnson  Crédito: Getty Images/BBC
Em meio à greve de atores de Hollywood, nem todos os artistas conseguem sobreviver sem trabalho. E, como os grandes astros são minoria, a classe precisa se ajudar. Por isso, Dwayne Johnson, estrela da franquia Velozes e Furiosos e de Adão Negro, fez uma contribuição financeira história para o SAG-AFTRA, que fornece assistência aos artistas durante a greve.
De acordo com o The Guardian, a doação chegou na casa dos sete dígitos, em resposta a uma carta enviada pelo presidente do sindicato, Courtney B. Vance, a 2.700 dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica. "Quero agradecer a Dwayne por sua tremenda generosidade, compaixão e iniciativa de avançar dessa maneira significativa para nossa comunidade. Em nome dos milhares que serão ajudados por sua doação histórica, obrigado", agradece Vance.
Mais conhecido como The Rock, Johnson é um dos atores mais bem pagos de Hollywood na última década, em levantamento realizado pela Forbes. Já o SAG-AFTRA é uma organização sem fins lucrativos que administra uma variedade de programas de assistência para membros do sindicato de atores.
Greve em Hollywood
O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou a greve da classe em 13 de julho de 2023, após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios de Hollywood.
Os artistas se juntam ao bloqueio do Sindicato de Roteiristas (WGA) para reivindicar melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).

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