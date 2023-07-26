Dwayne Johnson faz doação histórica para sindicato de atores de Hollywood em meio a greve

O ator Dwayne Johnson Crédito: Getty Images/BBC

Em meio à greve de atores de Hollywood, nem todos os artistas conseguem sobreviver sem trabalho. E, como os grandes astros são minoria, a classe precisa se ajudar. Por isso, Dwayne Johnson, estrela da franquia Velozes e Furiosos e de Adão Negro, fez uma contribuição financeira história para o SAG-AFTRA, que fornece assistência aos artistas durante a greve.

De acordo com o The Guardian, a doação chegou na casa dos sete dígitos, em resposta a uma carta enviada pelo presidente do sindicato, Courtney B. Vance, a 2.700 dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica. "Quero agradecer a Dwayne por sua tremenda generosidade, compaixão e iniciativa de avançar dessa maneira significativa para nossa comunidade. Em nome dos milhares que serão ajudados por sua doação histórica, obrigado", agradece Vance.

Mais conhecido como The Rock, Johnson é um dos atores mais bem pagos de Hollywood na última década, em levantamento realizado pela Forbes. Já o SAG-AFTRA é uma organização sem fins lucrativos que administra uma variedade de programas de assistência para membros do sindicato de atores.

Greve em Hollywood

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou a greve da classe em 13 de julho de 2023, após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios de Hollywood.