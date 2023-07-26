Johnny Depp foi encontrado desacordado em quarto de hotel, diz jornal da Hungria

O ator e guitarrista da banda Hollyhood Vampires, Johnny Depp Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

Foi revelado o motivo de a banda de Johnny Depp, Hollywood Vampires, cancelar o show que faria em Budapeste, na Hungria, na última terça-feira, 18. Segundo o site The Daily News Hungary, o ator foi encontrado inconsciente no quarto de hotel em que estava. Ele é guitarrista do grupo.

De acordo com o portal, os médicos foram chamados até o local para examinar o artista. O astro foi visto bebendo horas antes do incidente. A causa do mal-estar não foi divulgada. "Aqui está Johnny Depp bebendo uma hora antes de cancelar seu show devido a 'circunstâncias imprevistas'. Ele provavelmente desmaiou novamente", escreveu uma internauta no Twitter.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴 pic.twitter.com/tp9QQ4odRB — chateau bunny ❄️ (@cocainecross) July 18, 2023

Na última quinta-feira, 20, a banda Hollywood Vampires soltou um comunicado no site oficial do grupo para justificar o cancelamento de outra apresentação que aconteceria na Eslováquia. Segundo a nota, o show foi anulado devido às más condições do palco e do local.