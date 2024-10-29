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Gisele Bündchen avisou Tom Brady de gravidez antes de notícia vazar, diz site

Modelo está grávida de seu primeiro filho com o namorado, Joaquim Valente; ela se divorciou de Tom Brady, com quem teve Benjamin e Vivian, em 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 09:10

Em entrevista, Gisele Bündchen fala sobre crises de pânico e divórcio
A modelo Gisele Bündchen Crédito: Reprodução
Gisele Bündchen avisou o ex-marido Tom Brady sobre sua gravidez antes que a notícia chegasse à mídia, segundo o portal americano TMZ. Ela está grávida de Joaquim Valente, seu namorado, e já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano.
"Gisele não queria que Tom Brady soubesse de sua gravidez com outro homem através de notícias na mídia", afirmou o portal. Não se sabe exatamente há quanto tempo Brady e os filhos do ex-casal estavam cientes da gestação antes que a informação se espalhasse.
A gravidez de Gisele foi confirmada pela People. "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima ao casal.
A modelo de 44 anos se divorciou de Tom Brady em 2022. O jogador, também segundo o TMZ, não está em um relacionamento no momento.

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