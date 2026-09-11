Gillian Anderson revela que se identifica como pansexual

A atriz Gillian Anderson, 58, afirmou ser pansexual em entrevista recente. Ela, que já havia dito que teve relacionamentos com mulheres e se considerava sexualmente fluida, comentou mais sobre a sua orientação sexual.
A declaração foi feita a escritora Nikki Gemmell e indica uma identificação mais direta com o termo. Pansexualidade é usada para definir a atração por pessoas independentemente do gênero.
Em 2024, Anderson já havia levantado essa possibilidade em entrevista à revista The New Yorker. Na ocasião, ao falar sobre o livro "Want", que reúne relatos anônimos de mulheres sobre sexualidade, questionou se seria pansexual ou bissexual.
"Na minha juventude, tive relacionamentos com mulheres. Com homens e mulheres", disse a atriz ao The Australian, segundo o perfil assinado pela escritora Nikki Gemmell. Anderson também entrou em detalhes sobre suas preferências e afirmou que "antebraços" e "mãos bonitas" estão entre suas partes favoritas do corpo masculino. Nas mulheres, citou "lábios", "nádegas" e "clavícula".
Conhecida por interpretar Dana Scully em "Arquivo X", Anderson também conquistou uma base de fãs LGBTQIA+ com trabalhos como "Sex Education", da Netflix. Ela mantém um relacionamento de longa data com o dramaturgo Peter Morgan e tem três filhos de casamentos anteriores.
A atriz também está no filme "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", dirigido por Jane Schoenbrun. Na produção, interpreta uma atriz ligada a uma franquia de terror retomada por uma jovem cineasta queer.
Hannah Einbinder, que atua ao lado de Anderson no filme, elogiou a colega em texto publicado pela revista Them, publicação digital norte-americana voltada à cultura, às notícias e à política da comunidade LGBTQIA+. Ela afirmou que a atriz foi uma fonte de apoio durante as filmagens.
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