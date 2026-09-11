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LGBTQIA+

Gillian Anderson revela que se identifica como pansexual

Atriz de 'Arquivo X' diz ser atraída por pessoas independentemente do gênero
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 16:51

Gillian Anderson contou em entrevista que na juventude teve relacionamentos com mulheres
Gillian Anderson contou em entrevista que na juventude teve relacionamentos com mulheres Amy Sussman/29.jul.26/Getty Images
A atriz Gillian Anderson, 58, afirmou ser pansexual em entrevista recente. Ela, que já havia dito que teve relacionamentos com mulheres e se considerava sexualmente fluida, comentou mais sobre a sua orientação sexual.
A declaração foi feita a escritora Nikki Gemmell e indica uma identificação mais direta com o termo. Pansexualidade é usada para definir a atração por pessoas independentemente do gênero.
Em 2024, Anderson já havia levantado essa possibilidade em entrevista à revista The New Yorker. Na ocasião, ao falar sobre o livro "Want", que reúne relatos anônimos de mulheres sobre sexualidade, questionou se seria pansexual ou bissexual.
"Na minha juventude, tive relacionamentos com mulheres. Com homens e mulheres", disse a atriz ao The Australian, segundo o perfil assinado pela escritora Nikki Gemmell. Anderson também entrou em detalhes sobre suas preferências e afirmou que "antebraços" e "mãos bonitas" estão entre suas partes favoritas do corpo masculino. Nas mulheres, citou "lábios", "nádegas" e "clavícula".
Conhecida por interpretar Dana Scully em "Arquivo X", Anderson também conquistou uma base de fãs LGBTQIA+ com trabalhos como "Sex Education", da Netflix. Ela mantém um relacionamento de longa data com o dramaturgo Peter Morgan e tem três filhos de casamentos anteriores.
A atriz também está no filme "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", dirigido por Jane Schoenbrun. Na produção, interpreta uma atriz ligada a uma franquia de terror retomada por uma jovem cineasta queer.
Hannah Einbinder, que atua ao lado de Anderson no filme, elogiou a colega em texto publicado pela revista Them, publicação digital norte-americana voltada à cultura, às notícias e à política da comunidade LGBTQIA+. Ela afirmou que a atriz foi uma fonte de apoio durante as filmagens.

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