Gilberto Gil sobre ter vivido relações com homens: 'Sexualidade era vibrante em mim'

O cantor Gilberto Gil foi eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

Gilberto Gil revelou à revista Veja que já teve relações com homens. Porém, o cantor de 80 anos disse que não tem a mesma atração que sente por mulheres.

"Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros. Sim [já me relacionei com pessoas do mesmo sexo] e isso não afeta meu modo de ver o assunto na minha vida. Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros, mas nunca na mesma forma como de outras. Para mim, jamais foram coisas iguais".

Na conversa, o cantor brasileiro disse acreditar que todos os seres humanos são bissexuais. “Porque somos todos filhos de um pai e de uma mãe, o resultado de uma junção de genes de um e de outro. Portanto, somos todos bissexuais. Agora, o quanto e como isso influencia na condição masculina ou feminina e no exercício da própria sexualidade, aí reside uma variação infinita de possibilidades”, comentou.

Gil ainda falou sobre seu casamento com Flora. Juntos desde 1988, ele disse que nunca cogitou ter um relacionamento aberto com sua parceira.

“Flora e eu somos abertos ao mundo, mas nunca especulamos nada na direção do sexo livre. Nosso convívio tem uma enorme benignidade. Há uma delicadeza no trato e, para todo mal que surge, a Flora é o próprio remédio”, disse.

Na entrevista, o baiano ainda comentou sobre sua relação com Caetano e as especulações de que os dois já teriam ficado. "Encarava essas especulações como consequência da nossa proximidade, dos nossos gostos e do encantamento mútuo. Talvez isso pudesse provocar fantasias a respeito do que seriam possíveis 'desembocares'", revelou.