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Ex-babá da filha de Simaria revela: "Nunca fui tão humilhada"

Ex-funcionária disse, em entrevista ao Leo Dias, que ninguém aguentava a personalidade da cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 10:10

Simaria participou do Podcats desta terça-feira (8)
A cantora Simaria Crédito: Reprodução/Youtube/ Podcats
Simaria se encontra em uma nova onda de fofocas sobre sua vida. A cantora agora foi alvo de comentários de sua ex-funcionária. Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-babá da filha mais velha da cantora revelou que, além de ser alvo de calúnias e difamação, “ninguém aguentava” a personalidade da cantora.
“Nunca fui tão humilhada como fui por ela”, disse a mulher que trabalhou cinco meses para Simaria.
A ex-funcionária contou que, além de cuidar da criança, tinha que cozinhar para ela, a menina e Simaria. E mesmo fazendo o trabalho, recebia reclamações sobre sua comida e um tratamento ruim. Inclusive, o tratamento se estenderia a outros funcionários, disse ela ao portal.
“Eu fui muito destratada por ela e quando eu saí foi pior. Ela me difamou para todo mundo que pedia referência minha, que eu dava o contato dela", revelou.
Mesmo com todas as provocações publicadas, a cantora se mantém focada na família. Nas redes sociais, Simaria publicou um vídeo enigmático, na tarde deste sábado, parecendo ser uma resposta às provocações. "Quando alguém fala alguma besteira a meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça que ninguém tira. Só quem conhece você, é você mesmo. Só quem sabe quem você é de verdade, são as pessoas que estão ali perto de você... sua família, as pessoas que te conhecem mesmo e quem conhece meu coração é Deus", disse ela no vídeo.

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