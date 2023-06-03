Ex-babá da filha de Simaria revela: "Nunca fui tão humilhada"

A cantora Simaria Crédito: Reprodução/Youtube/ Podcats

Simaria se encontra em uma nova onda de fofocas sobre sua vida. A cantora agora foi alvo de comentários de sua ex-funcionária. Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-babá da filha mais velha da cantora revelou que, além de ser alvo de calúnias e difamação, “ninguém aguentava” a personalidade da cantora.

“Nunca fui tão humilhada como fui por ela”, disse a mulher que trabalhou cinco meses para Simaria.

A ex-funcionária contou que, além de cuidar da criança, tinha que cozinhar para ela, a menina e Simaria. E mesmo fazendo o trabalho, recebia reclamações sobre sua comida e um tratamento ruim. Inclusive, o tratamento se estenderia a outros funcionários, disse ela ao portal.

“Eu fui muito destratada por ela e quando eu saí foi pior. Ela me difamou para todo mundo que pedia referência minha, que eu dava o contato dela", revelou.