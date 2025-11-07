Editorias do Site
Gilberto Gil anuncia último show da turnê 'Tempo Rei' em 2026

Na modalidade inteira, os tíquetes variam entre R$ 230, na cadeira superior, e R$ 530, na pista premium

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:23

Gilberto Gil canta Drão emociona no palco do Domingão
Gilberto Gil canta Drão emociona no palco do Domingão Crédito: Reprodução/Globoplay

Gilberto Gil apresentará o último show da turnê "Tempo Rei", que marca sua despedida dos palcos, em março de 2026. O cantor sobe ao palco no Allianz Parque, no dia 28. A venda de ingressos para a apresentação começa na segunda (10), às 12h, na Eventim.

Na modalidade inteira, os tíquetes variam entre R$ 230, na cadeira superior, e R$ 530, na pista premium. Para assistir ao espetáculo na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 380. A pista sai por R$ 280.

Também há o pacote vip Esotérico (R$ 1.030), que inclui acesso antecipado à loja oficial, pista premium, passagem de som e um kit com credencial e ecobag. Já o pacote Expresso 2222 (R$ 1.530) garante entrada em setor exclusivo, localizado em frente ao palco, e conta com open bar com cerveja, água e refrigerante, além de passagem de som e kit com credencial e ecobag.

A pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa, começa nesta sexta (7), às 10h, e vai até o dia 10.

A canção "Tempo Rei", que dá nome aos espetáculos, foi composta em 1984 e propõe uma resposta à música "Oração ao Tempo", de Caetano Veloso. A turnê tem direção artística assinada por Rafael Dragaud, enquanto a direção musical é de Bem Gil e José Gil.

No repertório da turnê, aparecem canções como "Palco", "Aquele Abraço", "Cálice", "Andar com Fé", "Aquele Abraço", "Esperando na Janela" e "Toda Menina Baiana".

