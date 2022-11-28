Gil lamenta ação hostil de bolsonaristas em jogo do Brasil: ‘coisa estúpida’ Crédito: Reprodução/Twitter

Um dos ícones da música brasileira, Gilberto Gil se posicionou nas redes sociais, neste domingo, 27, lamentando a hostilização que sofreu de bolsonaristas na estreia da seleção na Copa do Mundo do Catar, no Lusail Stadium, na última quinta-feira, 24. Gil foi ministro de Cultura nos mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez campanha para o retorno do petista ao cargo, nas eleições deste ano.

Ele estava acompanhado da sua empresária e mulher, Flora Gil, e de seus netos, Francisco Gil e João Gil, e assistiu à vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0 no estádio. O vídeo mostra o momento em que o casal se dirige à arquibancada e é abordado pelos torcedores brasileiros com palavrões e gritos de "Vamos, Lei Rouanet", "Vamos, Bolsonaro" e "Obrigado, filho da p...". A família Gil não respondeu aos insultos.

A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 27, 2022

"Nossos agradecimentos, meus e da Flora, por essa corrente de solidariedade diante dessa agressão, essa coisa estúpida. É o terceiro turno, na verdade. Os inconformados querendo manter o ódio, a agressividade. Amanhã é Brasil de novo", disse Gil em vídeo publicado na sua conta no Twitter.

Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio #GilbertoGil @Floragil2222 pic.twitter.com/Cr8iAFzvxN — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 27, 2022

Gil recebeu manifestações de solidariedade nas redes sociais de fãs e do mundo da música, além de amigos. Nomes como Caetano Veloso, Zélia Duncan, Daniela Mercury e Marcelo D2 lamentaram o episódio envolvendo eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições presidenciais.