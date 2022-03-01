Gil do Vigor visita Bolsa e conhece prefeito de Nova York; veja vídeo

Gil do Vigor conhece prefeito de Nova York em visita aos EUA Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor

O ex-BBB Gil do Vigor está passando a semana em Nova York para cumprir uma agenda de compromissos e, nesta segunda-feira (28), teve a oportunidade de visitar a Bolsa de Valores da cidade. No local, ele também encontrou o prefeito Eric Adams.

"Estou aqui vigorando, tem um regozijo hoje [segunda (28)], conhecer a Bolsa de Valores, estou extremamente animado", afirmou em seu perfil do Instagram. "Vou deixar segredo, não vou fazer stories hoje para ter todos os conteúdos guardadinhos e, na hora certa, vou mostrar pra vocês verem."

Ele foi acompanhado pelos diretores Paula Ganem, responsável pela América Latina na Bolsa, Luke Brown, de healthcare e Joe Semsar, de consumer e retail.

"Além de ter a honra de conhecer o prefeito de Nova York, pude ver o pregão das bolsas de NY, entender tudo aquilo e ver o que eu imaginei, que visionei sendo realizado na minha frente. Foi uma experiência incrível", disse o ex-BBB em nota. "É uma experiência que infelizmente nem todos têm a oportunidade de passar. Eu tive e aproveitei muito. Era como se Deus quisesse falar comigo durante essa visita."

Mesmo fora da casa mais vigiada do Brasil, o economista segue acompanhando o reality show que o tornou famoso. Em seu Twitter, ele escreveu um apelo para o diretor do programa. "Boninho, coloca eu lá dentro nem que seja um dia", escreveu. "Não quero nem o prêmio, só explicar o que é o BBB."