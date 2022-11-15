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Homenagem

Gal Costa deve ganhar estátua na orla da Praia de Ipanema

O prefeito Eduardo Paes disse, em um post no Twitter, que fará uma estátua para Gal, que morreu aos 77 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 09:58

Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais
Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu a um tuíte em que fãs pediam uma estátua de Gal Costa na orla da Praia de Ipanema dizendo: "Assim será!"
Uma das maiores vozes brasileiras, Gal Costa morreu na quarta-feira passada, dia 9, aos 77 anos. Desde então, a cantora tem recebido homenagens no País todo - no domingo, 13, Milton Nascimento dedicou o último show de sua carreira para ela.
"Amigos, marquemos @eduardopaes pra erguer uma justa homenagem à maior cantora do mundo. O povo carioca clama por uma estátua de Gal no calçadão em Ipanema", diz a mensagem postada no perfil @fataltodovapor na segunda-feira, 14.
Cerca de oito horas depois, Eduardo Paes publicou sua resposta.
Um dos principais destinos turísticos do Brasil, o Rio de Janeiro já homenageou outras personalidades da cultura brasileira com estátuas na orla e em outros lugares da cidade.
Entre elas, estão estátuas de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Tom Jobim, Pixinguinha, Tim Maia e de Cazuza.

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