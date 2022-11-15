Gal Costa deve ganhar estátua na orla da Praia de Ipanema

Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu a um tuíte em que fãs pediam uma estátua de Gal Costa na orla da Praia de Ipanema dizendo: "Assim será!"

Uma das maiores vozes brasileiras, Gal Costa morreu na quarta-feira passada, dia 9, aos 77 anos. Desde então, a cantora tem recebido homenagens no País todo - no domingo, 13, Milton Nascimento dedicou o último show de sua carreira para ela.

"Amigos, marquemos @eduardopaes pra erguer uma justa homenagem à maior cantora do mundo. O povo carioca clama por uma estátua de Gal no calçadão em Ipanema", diz a mensagem postada no perfil @fataltodovapor na segunda-feira, 14.

amigos, marquemos @eduardopaes pra erguer uma justa homenagem à maior cantora do mundo.

o povo carioca clama por uma estátua de gal no calçadão em ipanema. pic.twitter.com/8l1sSn7Mjo — 𝙶𝚊𝚕-𝚊́𝚝𝚒𝚌𝚘 ® 13 (@fatalatodovapor) November 14, 2022

Cerca de oito horas depois, Eduardo Paes publicou sua resposta.

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, o Rio de Janeiro já homenageou outras personalidades da cultura brasileira com estátuas na orla e em outros lugares da cidade.