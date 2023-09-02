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Gabriela Pugliesi revela sexo de seu segundo filho com Túlio; veja vídeo

Casal já tem o filho Zion e anunciou nova gravidez em agosto. Revelação chegou com vídeo postado nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 09:42

Gabriela Pugliesi revelou o sexo de seu segundo filho com Túlio Dek nesta sexta-feira, 1ª. No Instagram, a influenciadora compartilhou o vídeo do "chá revelação". Gabriela descobriu o gênero da criança através de docinhos de festa. Ela aparece em vídeo provando doces que tinham a cor azul no recheio.
Gabriela Pugliesi anunciou nas redes sociais que terá um menino
Gabriela Pugliesi anunciou nas redes sociais que terá um menino Crédito: Reprodução/Instagram
"É menino", gritou a influencer, empolgada. Túlio pulou e assustou o primeiro filho do casal, Lion, que fez cara de choro no vídeo. "Que caos! É menino. Você vai ganhar um irmãozinho. Está vindo mais um menininho, eu sabia", afirmou Gabriela.
A influenciadora anunciou que grávida pela segunda vez no dia 21 de agosto. O primeiro filho dela com Túlio nasceu em novembro do ano passado.

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