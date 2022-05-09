Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho: 'Sem planejar'

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi anunciou sua primeira gravidez nesta segunda-feira (09). Aos 36 anos, Pugliesi revelou, em um vídeo nas redes sociais, que ela o e o namorado, Tulio Dek, 37, serão pais. A musa fitness escreveu na publicação que sonhava em “ficar grávida” e disse ainda que passou por um longo período em tratamento. Apesar disso, afirmou que a gravidez aconteceu de forma natural.
“Eu sonhava com esse dia, dizer que estou grávida! Eu guardei os dois testes que fiz no dia 6 de março, e depois fiz aquele que aparece grávida. Eu sei que deu certo no dia porque eu já fiz esse teste e nunca tinha dado positivo, então eu sabia que no dia que desse, eu tava. Eu queria falar muito além de que estou grávida, quero dar esperança para as mulheres que tentam ter filhos porque eu sei o quanto o processo é dolorido”, contou Pugliesi.
Ainda nas redes sociais, Gabriela falou sobre a força da mulher em diversas circunstâncias. “Mulher é um bicho muito forte, a gente é capaz de dar conta de tudo! O sexo forte somos nós. E agora a minha história fica muito boa. Primeiro porque eu sempre renasço das cinzas quantas vezes for necessário, mas isso que aconteceu comigo nem nos meus melhores sonhos eu esperava. Eu sempre falo que é para confiar na vida e entregar, porque Deus sabe de tudo”, comentou.
Em seguida, a influenciadora comentou sobre vivenciar a gestação durante um período mais tranquilo de sua vida. Segundo Pugliesi, a maternidade está muito ligada ao emocional da mulher.
“Estou grávida do amor da minha vida sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar, aconteceu da forma mais natural possível. Quando eu falo dos planos de Deus, esse é um exemplo claro. Na fase em que eu tentava engravidar e não conseguia, eu nunca questionei o porquê. Mesmo com a frustração de que todo mês, eu sabia que viria na hora certa. E hoje mais uma vez eu falo isso. Quando passa toda a fase de angústia e incerteza, ele veio da forma mais mágica de todas. Quando tinha que vir, quando eu estava em paz, quando eu estava vivendo a minha vida com menos regras, menos restrições. Eu acredito muito que a questão da maternidade está muito ligada com o nosso emocional. Eu estou tão em paz que o bebê pensou: 'agora eu vou'. Eu estava preparando tudo isso com todo o amor do mundo. Eu só tinha que tomar decisões difíceis, me entregar para a vida”, declarou.