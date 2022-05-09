Por causa de barulho

Cauã Reymond chama a polícia em festa com ex-BBB Bárbara Heck

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal Splash, o galã acompanhou duas viaturas até o local por volta das 22h30 e pediu para que os vizinhos diminuíssem o som
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:41

Cauã Reymond chama a polícia em festa com ex-BBB Bárbara Heck
Cauã Reymond chama a polícia em festa com ex-BBB Bárbara Heck Crédito: João Cotta/Globo e Mastrangelo Reino/Folhapress
O ator Cauã Reymond chamou a polícia militar, na noite do último sábado (07), para acabar com a festa da ex-BBB Bárbara Heck, do “BBB 22”. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal Splash, o galã acompanhou duas viaturas até o local por volta das 22h30 e pediu para que os vizinhos diminuíssem o som ou acabassem com a festa, que aconteceu no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio.
Ao perceberem que Reymond estava junto com a polícia, os convidados da festa ficaram surpresos. Segundo a coluna, alguns convidados não gostaram da forma que Cauã abordou o evento. E disseram ainda que ele não chegou a fazer um pedido direto aos organizadores da festa antes da presença da PM.
Bárbara Heck foi procurada pela coluna e confirmou o episódio.
“Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado”, disse a ex-BBB.
Bárbara disse ainda que tinha uma dupla cantando no evento, mas não imaginava que o som poderia estar tão alto. Apesar disso, a ex-BBB falou que achou “engraçado” o fato do galã ter ido pessoalmente ao local com a polícia.
A assessoria de imprensa de Cauã informou à coluna que o ator chegou a pedir que o som da festa fosse diminuído. Inclusive, ele teria avisado que poderia acionar a polícia caso o barulho persistisse. Como o pedido não foi atendido, o galã ligou para as autoridades.

