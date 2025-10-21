Editorias do Site
Gabriel Medina: foto sobre suposta paternidade representa 'nascimento' de marca

Atleta havia publicado uma montagem com um ultrassom no último domingo, 19

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:00

Gabriel Medina desmentiu os boatos de que seria pai após postar uma foto de um ultrassom
Gabriel Medina desmentiu os boatos de que seria pai após postar uma foto de um ultrassom, além de uma outra em que segurava o ventre da namorada Isabella Arantes. Nessa segunda-feira, 20, o atleta explicou por meio de postagens que a foto representava o nascimento de sua marca voltada para o público infantil, a Medininha.

Os boatos começaram após a publicação de uma montagem de um bebê "surfando" em um ultrassom, feita no domingo, 19. A utilização da foto induziu a história de uma suposta gravidez.

No dia seguinte, junto da revelação da marca, Medina e sua namorada comentaram: "Nasceu."

O Estadão entrou em contato com a assessoria do atleta para um pronunciamento, ainda sem resposta. O espaço segue aberto.

Ele explicou mais sobre a marca em outra postagem feita em suas redes sociais: "E assim nasce o Medininha. Um personagem inspirado na minha história, criado pra levar o esporte e o amor pela natureza pras novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho."

Além dos produtos, a marca é acompanhada de uma animação do atleta com o personagem Medininha. Com foco no universo do surfe, a marca vende pranchas e acessórios necessários para o esporte voltados para o público infantil.

