Gabi Prado celebra chegada de José Bento, seu primeiro filho com Thiago Gomes

Nas redes sociais, casal descreveu o bebê como "a espécie de Baby Dino mais perfeita que já existiu no mundo"

Publicado em 26 de julho de 2025 às 09:43

Gabi Prado publicou vídeo de José Bento, seu primeiro filho Crédito: Instagram/@pradogabrielle

A influenciadora Gabi Prado, de 36 anos, anunciou nesta sexta-feira (25) o nascimento de seu primeiro filho com o modelo e ator Thiago Gomes. O bebê, batizado como José Bento Prado Gomes, nasceu no último sábado (19), às 12h11, pesando 4,2 kg e medindo 51 cm.>

A notícia foi compartilhada nas redes sociais da ex-Fazenda com uma publicação divertida, repleta de referências ao apelido do recém-nascido: "Bentossauro".>

No texto publicado no Instagram, o casal descreveu o bebê como "a espécie de Baby Dino mais perfeita que já existiu no mundo", exaltando a transformação que sua chegada trouxe à vida dos dois. "Depois de uma extinção há 65 milhões de anos, nasce o Bentossauro. Conhecido por sua fome e sono incessantes e, mais ainda, por sua destreza em explodir de amor o coração de quem convive com ele", escreveram.>

A chegada foi celebrada com entusiasmo por amigos e fãs do casal, que deixaram comentários carinhosos. Amanda Kimberlly, mãe de Helena (filha de Neymar), desejou: "TODO AMOR DO MUNDO PRA VOCÊS". Já Ana Paula Renault comemorou com empolgação: "Aaamiiiiiigaaaaaaaaaaaaaa!!! Que benção. Que perfeição. Baby Dino é enorme, lindo, perfeito!!! Viiiiivaaaaaaaaaaaa!!!". MC Rebecca também reagiu com emojis de coração e olhos apaixonados.>

Gabi Prado, que ficou conhecida após participar de realities como "De Férias com o Ex" e "A Fazenda", já havia compartilhado diversas etapas da gestação com seus seguidores.>

