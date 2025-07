Gravidez

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam que serão pais pela primeira vez

Atriz compartilhou a novidade nas redes sociais com mensagem emocionante: “Há cinco meses esperando o amor da nossa vida”

Camila Queiroz usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para dividir com o público um dos momentos mais especiais de sua vida: a primeira gravidez. Ao lado do marido Klebber Toledo, com quem está desde 2016 e casada desde 2018, a atriz celebrou a chegada do primeiro filho do casal.>