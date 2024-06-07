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Assédio

Francis Ford Coppola diz que respeita mulheres após ser acusado de assédio

Reportagem do The Guardian diz que cineasta teria tentado beijar figurantes durante uma sequência do filme 'Megalopolis'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:24

Diretor Francis Ford Coppola em Cannes
Diretor Francis Ford Coppola em Cannes Crédito: Valery Hache/ AFP
O diretor Francis Ford Coppola disse que não desrespeita mulheres ao ser questionado sobre as acusações de assédio que pesam contra ele.
Segundo uma reportagem do jornal The Guardian, o cineasta teria tentado beijar figurantes durante uma sequência do filme "Megalopolis" em uma boate. Além disso, a matéria diz que Coppola teria tentado fazer mulheres sentarem em seu colo.
"Minha mãe me disse que, se você avança em direção a uma mulher, significa que você a desrespeita, e as garotas por quem eu tinha paixões, eu certamente não as desrespeitava", disse ele, ao ser questionado sobre as acusações.
Em resposta às acusações, um representante de Coppola referiu-se a uma declaração do produtor executivo do filme, Darren Demetre, na qual ele disse: "Eu nunca tive conhecimento de qualquer reclamação de assédio ou comportamento inadequado durante o curso do projeto."
Demetre também observou na declaração que durante dois dias de filmagem de uma cena de boate "celebratória estilo Studio 54", o diretor "caminhou pelo set para estabelecer o espírito da cena dando abraços gentis e beijos na bochecha ao elenco e figurantes. Era a maneira dele de ajudar a inspirar e estabelecer a atmosfera da boate, que era tão importante para o filme."

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