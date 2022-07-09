Corte na cabeça

'Foi um susto danado', diz Elba Ramalho sobre acidente de trânsito

A cantora estava parada com o carro quando um idoso escorregou em um obstáculo, bateu com o rosto no retrovisor e ainda caiu na calçada. Por causa da queda, o senhor teve um corte na cabeça
Publicado em 09 de Julho de 2022 às 09:33

A artista Elba Ramalho
Elba Ramalho se envolveu em um acidente de trânsito
Elba Ramalho, 70, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (8), em Ipanema, Zona Sul do Rio. A cantora estava parada com o carro na esquina das ruas Joana Angélica com Visconde de Pirajá, quando um idoso escorregou em um obstáculo, bateu com o rosto no retrovisor e ainda caiu na calçada. Por causa da queda, o senhor teve um corte na cabeça.
Através de sua assessoria, Elba contou que se assustou com o barulho do impacto do homem batendo na lateral do carro e desceu para ver o que tinha acontecido. Ela fez questão de levá-lo ao hospital para fazer curativos e o esperou até ser liberado pela equipe médica. "Fui um susto danado. Mas, agora está tudo em paz", explicou a cantora à reportagem.
De acordo as informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, a vítima é o ex-presidente da Riotur, Américo Borges, 71. O caso chegou a ser encaminhado para 14ª DP, no Leblon, mas segundo a delegada Daniela Terra, responsável pela ocorrência, o senhor não quis prestar queixa contra Elba Ramalho. Em depoimento, ele alegou que tropeçou e bateu a cabeça no carro da cantora.

